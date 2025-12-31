Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:47

Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина

Лукашенко: атака на резиденцию Путина случилась на фоне переговоров России и США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
ВСУ атаковали госрезиденцию президента России Владимира Путина на фоне активных контактов между Москвой и Вашингтоном по поводу мирного урегулирования на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. В канун Нового года лидеры двух стран созвонились для обмена поздравлениями и обсудили налет украинских дронов на Новгородскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, — добавили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко отмечал, что «горячие головы» предлагали Путину нанести удар «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. По словам белорусского лидера, президент РФ «с порога» отказался от эскалации даже после первой атаки дронов на свою резиденцию. Лукашенко подчеркнул, что до этого инцидента ни одна из сторон конфликта не пыталась атаковать глав государств.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Россия
Белоруссия
Украина
