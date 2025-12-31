В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация. Это сделано для повышения безопасности полетов.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Самары Курумоч из-за введенных ограничений задерживаются 13 рейсов как на вылет, так и на прилет. Восемь рейсов задержано на вылет, пять — на прилет, три рейса ушли на запасной аэродром. Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживание пассажиров. Сотрудники и авиакомпании предоставляют все необходимые услуги.

До этого в аэропорту Тамбова были также введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Это сделано для обеспечения полной безопасности полетов. Остаются закрытыми аэропорты Саратова, Самары и Пензы, где также введены меры безопасности.

Также сообщалось, что рейс из Санкт-Петербурга в Калининград снова не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за неблагоприятных погодных условий. Это уже третий подобный случай. Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт Пулково. Вылет откладывали девять раз, и в итоге люди провели несколько ночей в аэропорту. Только после общественного резонанса им предоставили гостиницу.