31 декабря 2025 в 20:43

Попавших в новогодний снежный плен пассажиров поездов накормят

Пассажирам застрявших на Кубани поездов организуют доставку еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Краснодарского края организовали доставку питания пассажирам поездов, которые попали в снежный плен, следует из Telegram-канала регионального оперативного штаба. К решению проблемы подключены областной Минтранс, муниципалитеты и РЖД.

Администрация Краснодарского края окажет помощь в доставке питания для пассажиров поездов, застрявших из-за снегопада на железной дороге, — говорится в сообщении.

В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов. Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов: № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 358 Имеретинский курорт — Уфа и других. Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

До этого рейс из Санкт-Петербурга в Калининград третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.

