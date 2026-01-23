«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ Пушилин: работа по устранению аварий из-за атак ВСУ на ДНР ведется ежедневно

Ликвидация последствий атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики ведется в круглосуточном штабном режиме, заявил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия», отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о работе по восстановлению электроснабжения. По его словам, в этом году наблюдается обострение ситуации в регионе.

В штабном режиме проходит работа. Действительно, наш регион один из тех, где энергетика подвержена обстрелам противника, и, конечно же, здесь такая комплексная работа, которая проводится и энергетиками региона, и компаниями смежными. В ежедневном режиме, в круглосуточном абсолютно, идет устранение последствий аварий, — сказал он.

Пушилин отметил, что власти региона предприняли ряд мер для снижения рисков повреждения критической инфраструктуры. При этом он признал, что регион не может защитить себя на 100% от возможных атак со стороны ВСУ.

Глава ДНР добавил, что штабом по ситуации в регионе руководит председатель правительства республики Андрей Чертков. По его словам, также налажено взаимодействие с Министерством энергетики РФ, которое возглавляет Сергей Цивилев.

Здесь тоже очень серьезное подспорье, очень серьезная поддержка. Поэтому это работа, которая проходит в плановом режиме каждый день, — заключил Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что госслужащий отличается от чиновника тем, что осознанно выбирает служить народу и решать проблемы по мере поступления, а не отсиживаться в рабочем кресле должное время и сразу убегать домой. По его словам, бюрократия никуда не уйдет, так как документы все равно нужны.