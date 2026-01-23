Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:41

Путин сделал громкое заявление об освоении Арктики

Путин сделал заявление по Арктике, речь об освоении региона

В ходе посещения Московского физико-технического института. Пояснения даёт ректор МФТИ В ходе посещения Московского физико-технического института. Пояснения даёт ректор МФТИ Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Россия будет осваивать Арктику даже если вместо глобального потепления будет похолодание, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами МФТИ. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, специалисты по-разному относятся к тому, как будет развиваться дальше климатическая ситуация на планете.

Кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел. Сейчас начнется похолодание. Но неважно. А важно то, что мы все равно будем это осваивать, — отметил он.

Ранее на внеочередном саммите Евросоюза было принято стратегическое решение о милитаризации арктического региона. Как заявила по итогам встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, было принято решение произвести масштабные закупки специализированных вооружений и техники, адаптированных для суровых условий Крайнего Севера.

Также глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс планирует провести учения и проявлять «другую активность» в Арктике. По его словам, мероприятия планируются в ближайшие месяцы.

Владимир Путин
Россия
Арктика
глобальное потепление
