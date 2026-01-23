В Европе объявила о начале милитаризации Арктики Фон Дер Ляйен: для защиты Арктики ЕС закупит ледоколы и оружие

На внеочередном саммите Евросоюза было принято стратегическое решение о милитаризации арктического региона, заявила по итогам встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, было принято решение произвести масштабные закупки специализированных вооружений и техники, адаптированных для суровых условий Крайнего Севера. Трансляцию конференции опубликовал в социальной сети Х глава Евросовета Антониу Кошта.

Мы долгое время серьезно недоинвестировали в безопасность Арктики <…>. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также сообщила о готовности Европы углубить сотрудничество в области безопасности и обороны с США, а также с другими партнерами в регионе. В частности, с Канадой, Великобританией, Исландией и Норвегией.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс планирует провести учения и проявлять «другую активность» в Арктике. Мероприятия планируются в ближайшие месяцы, констатировал он.

По мнению военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, истинная цель учений НАТО в Арктике заключается в установлении контроля над Северным морским путем. Он отметил, что официальная легенда маневров, связанная с отражением российской угрозы, является лишь прикрытием.