Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 06:23

В Европе объявила о начале милитаризации Арктики

Фон Дер Ляйен: для защиты Арктики ЕС закупит ледоколы и оружие

Атомный ледокол в представлении ИИ Атомный ледокол в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На внеочередном саммите Евросоюза было принято стратегическое решение о милитаризации арктического региона, заявила по итогам встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, было принято решение произвести масштабные закупки специализированных вооружений и техники, адаптированных для суровых условий Крайнего Севера. Трансляцию конференции опубликовал в социальной сети Х глава Евросовета Антониу Кошта.

Мы долгое время серьезно недоинвестировали в безопасность Арктики <…>. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также сообщила о готовности Европы углубить сотрудничество в области безопасности и обороны с США, а также с другими партнерами в регионе. В частности, с Канадой, Великобританией, Исландией и Норвегией.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс планирует провести учения и проявлять «другую активность» в Арктике. Мероприятия планируются в ближайшие месяцы, констатировал он.

По мнению военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, истинная цель учений НАТО в Арктике заключается в установлении контроля над Северным морским путем. Он отметил, что официальная легенда маневров, связанная с отражением российской угрозы, является лишь прикрытием.

Арктика
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
ледоколы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью дюжины БПЛА
Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении
«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги
Евросоюз обсудит возможности укрепления единого рынка
Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми
Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны
В российских школах могут сократить изучение одного предмета
Россиянам рассказали о пользе банных процедур
Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ
Склады ВСУ взлетели, пехота разбежалась: успехи ВС РФ к утру 23 января
Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки
Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн
Трамп рассказал, когда ждет Си Цзиньпина в гости
В Европе объявила о начале милитаризации Арктики
Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе
ПВО Украины сравнили с чудовищем из фильмов ужасов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.