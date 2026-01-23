Подросток скончался на уроке физкультуры В Выборге 14-летний мальчик умер на уроке физкультуры

В Выборге подростку стало плохо на уроке физкультуры, и он умер, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Прибывшие на место трагедии медики провели реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

14-летнему подростку внезапно стало плохо в школе на уроке физкультуры. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось, — рассказали в ведомстве.

