23 января 2026 в 16:33

Подросток скончался на уроке физкультуры

В Выборге 14-летний мальчик умер на уроке физкультуры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Выборге подростку стало плохо на уроке физкультуры, и он умер, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Прибывшие на место трагедии медики провели реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

14-летнему подростку внезапно стало плохо в школе на уроке физкультуры. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось, — рассказали в ведомстве.

Ранее в судебно-экспертном центре СК России установили, что врачи виновны в смерти студентки в воронежской больнице. Согласно заключению, причиной смерти стал анафилактический шок. Эксперты подтвердили, что помощь была оказана с опозданием и с ошибками: препараты ввели неправильно, а реанимационную бригаду вызвали с задержкой. Специалисты пришли к выводу, отметили, что грамотных действиях врачей вероятность благоприятного исхода составляла 99%.

До этого в Якутске подросток проник внутрь танка через нижний люк, где на него рухнула конструкция. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик погиб на месте.

Выборг
подростки
смерти
дети
