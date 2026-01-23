СК РФ установил виновных в смерти студентки в больнице Воронежа СК РФ: в смерти студентки Токаревой в больнице Воронежа есть вина врачей

Следователи установили, что в смерти студентки Маргариты Токаревой в Воронеже есть вина врачей. По заключению Судебно-экспертного центра СК РФ, причиной гибели стал анафилактический шок, а медики нарушили правила оказания экстренной помощи, сообщает «Комсомольская правда».

Студентка поступила в офтальмологическую больницу 22 февраля 2025 года с воспалением глаз. Вечером после введения лекарств ей стало плохо. Около девяти часов вечера сердце девушки остановилось.

Эксперты подтвердили, что помощь при анафилаксии была оказана с опозданием и с ошибками: препараты ввели неправильно, а реанимационную бригаду вызвали слишком поздно. В заключении указано, что эти нарушения напрямую привели к смерти. Специалисты отметили, что при грамотных действиях врачей шанс на спасение составлял 99%. Родители погибшей настаивают на врачебной ошибке.

