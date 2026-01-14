Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:10

Впавшая в кому после ДТП студентка из Екатеринбурга умерла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Екатеринбурге скончалась 19-летняя студентка, получившая тяжелые травмы в ДТП семь месяцев назад, сообщает «КП-Екатеринбург». Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.

От сильного удара студентка получила множественные травмы, ударившись о лобовое стекло, капот машины, а затем о металлическое ограждение, и упала на проезжую часть. С закрытой черепно-мозговой травмой ее экстренно доставили в медицинское учреждение.

Состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым. По словам матери, спустя полтора месяца после аварии у пострадавшей наступило состояние так называемой бодрствующей комы: она открыла глаза, но не могла ни говорить, ни двигаться. 31 декабря девушка умерла, не оправившись от полученных повреждений.

Водителем автомобиля, совершившего наезд, была 21-летняя девушка. В отношении нее возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Омске водитель сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавшими оказались два мальчика 2010 и 2013 года рождения и восьмилетняя девочка. Несовершеннолетние участники ДТП получили травмы и были доставлены в больницу.

Екатеринбург
ДТП
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невеста Лепса показала фото в «космическом» ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.