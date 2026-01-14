Впавшая в кому после ДТП студентка из Екатеринбурга умерла

В Екатеринбурге скончалась 19-летняя студентка, получившая тяжелые травмы в ДТП семь месяцев назад, сообщает «КП-Екатеринбург». Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.

От сильного удара студентка получила множественные травмы, ударившись о лобовое стекло, капот машины, а затем о металлическое ограждение, и упала на проезжую часть. С закрытой черепно-мозговой травмой ее экстренно доставили в медицинское учреждение.

Состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым. По словам матери, спустя полтора месяца после аварии у пострадавшей наступило состояние так называемой бодрствующей комы: она открыла глаза, но не могла ни говорить, ни двигаться. 31 декабря девушка умерла, не оправившись от полученных повреждений.

Водителем автомобиля, совершившего наезд, была 21-летняя девушка. В отношении нее возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

