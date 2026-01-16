Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:41

Серийный домушник с монтировкой попался полиции на очередной краже

В Выборге задержали серийного вора-домушника во время одной из вылазок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Выборге сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, который специализировался на кражах из частных домов, сообщает Telegram-канал «78». Рецидивиста взяли с поличным прямо у места преступления, при нем обнаружили орудие взлома — монтировку.

По предварительным данным, общая сумма ущерба от его деятельности превысила 650 тыс. рублей. Следствие установило, что задержанный причастен к серии краж, включая инцидент в поселке Пальцево, где из строящегося дома был похищен электроинструмент на 15 тыс. рублей. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и нигде не работал. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к другим нераскрытым взломам в Выборгском районе.

Ранее двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино и были пойманы с поличным. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, но в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и ударил им пенсионерку. К счастью для пострадавшей, в доме сработала тревожная сигнализация и на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали преступников и вызвали женщине врачей.

Выборг
полиция
задержания
воры
грабители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив
Киевские власти заявили о риске расселения части жилых домов из-за блэкаута
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.