Серийный домушник с монтировкой попался полиции на очередной краже В Выборге задержали серийного вора-домушника во время одной из вылазок

В Выборге сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, который специализировался на кражах из частных домов, сообщает Telegram-канал «78». Рецидивиста взяли с поличным прямо у места преступления, при нем обнаружили орудие взлома — монтировку.

По предварительным данным, общая сумма ущерба от его деятельности превысила 650 тыс. рублей. Следствие установило, что задержанный причастен к серии краж, включая инцидент в поселке Пальцево, где из строящегося дома был похищен электроинструмент на 15 тыс. рублей. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и нигде не работал. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к другим нераскрытым взломам в Выборгском районе.

