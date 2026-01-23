Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:38

Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе

В Петербурге распылившая перцовый газ школьница отправлена в СИЗО

Читайте нас в Дзен

Школьницу из Санкт-Петербурга, которая распылила перцовый газ в лицо мужчине, отправили в СИЗО до 20 марта 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Соответствующее решение принял Калининский районный суд.

В полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, сообщивший, что в ответ на сделанное им замечание несовершеннолетняя проявила агрессию и брызнула ему в лицо из перцового баллончика. По данным следствия, школьница оскорбляла мужчину с использованием матерных слов. Агрессивную девушку задержали в тот же день.

Несовершеннолетняя ведет асоциальный образ жизни, употребляет наркотические средства и алкоголь, не проходит обучение в образовательных организациях, систематически самовольно покидает место проживания, — добавили там.

Тем временем следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, обвиняемых в убийстве посетителя торгового центра в Санкт-Петербурге. Им предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Будучи охранниками, они необоснованно задержали 24-летнего молодого человека, применив к нему силу и удушающие приемы, что привело к его гибели.

происшествия
дети
полиция
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.