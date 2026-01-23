Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе В Петербурге распылившая перцовый газ школьница отправлена в СИЗО

Школьницу из Санкт-Петербурга, которая распылила перцовый газ в лицо мужчине, отправили в СИЗО до 20 марта 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Соответствующее решение принял Калининский районный суд.

В полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, сообщивший, что в ответ на сделанное им замечание несовершеннолетняя проявила агрессию и брызнула ему в лицо из перцового баллончика. По данным следствия, школьница оскорбляла мужчину с использованием матерных слов. Агрессивную девушку задержали в тот же день.

Несовершеннолетняя ведет асоциальный образ жизни, употребляет наркотические средства и алкоголь, не проходит обучение в образовательных организациях, систематически самовольно покидает место проживания, — добавили там.

