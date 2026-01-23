Обвиняемые в убийстве посетителя петербургского ТЦ могут отправиться в СИЗО Следствие просит арестовать обвиняемых в убийстве посетителя ТЦ в Петербурге

Следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, обвиняемых в убийстве посетителя торгового центра в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Им предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц.

По информации ведомства, обвиняемые работали охранниками в одном из магазинов ТЦ в Приморском районе. Они необоснованно задержали 24-летнего молодого человека, применив к нему силу и удушающие приемы, что привело к его гибели.

СК уже направил в суд ходатайство об избрании для фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что еще один возможный соучастник преступления скрылся за границей и объявлен в розыск.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что охранник торгового центра в Санкт-Петербурге, после конфликта с которым умер молодой человек, сбежал в Узбекистан. По информации источника, 32-летний мигрант купил билет и вылетел из аэропорта Пулково, при этом он находился в списке лиц, о попытке вылета которых должны были уведомить правоохранителей. Информация поступила с опозданием из-за сбоя, причины которого выясняет прокуратура.