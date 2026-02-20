Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 10:23

Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Правопреемник Джеффри Эпштейна, а также двое его соисполнителей пообещали выплатить компенсации всем оставшимся жертвам насилия со стороны американского финансиста, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, речь идет примерно о 40 пострадавших. Сумма компенсации составит до $35 млн (2,6 млрд рублей).

Правопреемник Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить до $35 млн для урегулирования нерешенных судебных исков его жертв, которые еще не достигли соглашения, — говорится в публикации.

Ожидается, что план урегулирования претензий утвердит судья в Нью-Йорке. При этом в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна 136 истцам уже выплатили $121 млн (9,2 млрд рублей).

Ранее появилась информация, что агент Эпштейна по электронной почте предлагал ему на выбор 400 девушек-украинок через некую женщину. Собеседник отметил, что «в основном это дешевый эскорт». Речь шла о девушках, работавших в модельных и свадебных агентствах Киева. Само письмо датируется 10 октября 2012 года.

США
Джеффри Эпштейн
компенсации
скандалы
