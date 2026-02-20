Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы

SHOT: водитель Долиной припарковался прямо на тротуаре у Театра на Таганке

Водитель народной артистки России Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, припарковав элитный минивэн прямо на тротуаре, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Как пишут авторы, теперь ему может грозить административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

По словам собеседников канала, инцидент произошел вечером 18 февраля возле выхода из Театра на Таганке. Автомобиль Toyota Alphard полностью перегородил путь пешеходам. Выяснилось, что шофер приехал забирать певицу после спектакля «Суини Тодд», в котором она исполняла роль Миссис Ловетт, и решил подъехать как можно ближе к дверям театра.

В таком положении минивэн простоял около получаса, создавая неудобства для прохожих. Все это время автомобиль дожидался, пока артистка выйдет из здания и сядет в салон.

Ранее стало известно, что Долина начала получать угрозы от неизвестных людей. По информации источника, народная артистка России опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители Долиной попросить закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников. Позже стало известно, что расследование уголовных дел об угрозах убийством певице и ее адвокату приостановлено.

