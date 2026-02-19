Зимняя Олимпиада — 2026
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот

Адвокат Апарина: дело об угрозах певице Ларисе Долиной было приостановлено

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Расследование двух уголовных дел об угрозах убийством певице Ларисе Долиной и ее адвокату приостановлено, сообщила ТАСС адвокат артистки Ксения Апарина. По ее словам, причиной стало то, что следствие не смогло установить личности злоумышленников.

В сентябре 2024 года в адрес Ларисы Александровны, а также в мой адрес, как представителя потерпевшего, поступили угрозы убийством, на основании чего были возбуждены два уголовных дела. Предварительное следствие по ним сейчас приостановлено в связи с невозможностью установить обвиняемых, — пояснила защитник.

Ранее стало известно, что Долина начала получать угрозы от неизвестных людей. По информации источника, народная артистка России опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители Долиной попросить закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников.

Концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил NEWS.ru, что один из вероятных фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Представитель народной артистки РФ отметил, что по данному факту проводятся необходимые процессуальные действия.

