Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы Директор Долиной: один из угрожавших певице находится под подпиской о невыезде

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что один из вероятных фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В беседе с NEWS.ru представитель народной артистки РФ отметил, что по данному факту проводятся необходимые процессуальные действия.

Угрозы [в адрес Долиной] были. Один [предполагаемый] преступник находится под подпиской о невыезде и дает показания. Относительно двух других дел проводится доследственная проверка. Извинения Долиной уже принесли, но в данном случае прощать или не прощать — это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган. В любом случае угрозы, травля, оскорбления недопустимы в цивилизованном обществе. Любой другой поступок или действие, угрожающие жизни и спокойствию Долиной, также будут преследоваться по закону, — пояснил Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Долина начала получать угрозы от неизвестных людей. Народная артистка России опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители певицы попросили закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников.