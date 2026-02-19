Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:30

Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы

Директор Долиной: один из угрожавших певице находится под подпиской о невыезде

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что один из вероятных фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В беседе с NEWS.ru представитель народной артистки РФ отметил, что по данному факту проводятся необходимые процессуальные действия.

Угрозы [в адрес Долиной] были. Один [предполагаемый] преступник находится под подпиской о невыезде и дает показания. Относительно двух других дел проводится доследственная проверка. Извинения Долиной уже принесли, но в данном случае прощать или не прощать — это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган. В любом случае угрозы, травля, оскорбления недопустимы в цивилизованном обществе. Любой другой поступок или действие, угрожающие жизни и спокойствию Долиной, также будут преследоваться по закону, — пояснил Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Долина начала получать угрозы от неизвестных людей. Народная артистка России опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с этим представители певицы попросили закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников.

Лариса Долина
угрозы
певицы
артистки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.