20 февраля 2026 в 11:31

Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ

Генерал Липовой: воздушную границу России мог пересечь самолет-разведчик США

Фото: Kendall Torres Cortés/dpa/Global Look Press
Воздушную границу России мог нарушить самолет-разведчик Соединенных Штатов, который целенаправленно проверял реакцию средств противовоздушной обороны страны, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что масштабный характер полета и его траектория указывают на провокационный характер миссии.

Что за самолет из США мог пересечь границу РФ? Масштабные полеты такого рода через весь земной шар может осуществлять, скорее всего, самолет-разведчик. Он вылетел с американской базы с задачей пройти воздушное пространство ряда государств, входящих в Евросоюз и НАТО, и частично задеть небо над Россией. Вероятно, он хотел проверить реакцию РФ и средства ПВО. Выяснить, какие будут предприняты действия в случае нарушения воздушного пространства, — пояснил Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России и вошел в воздушное пространство Мурманской области. Борт стартовал с расположенной в пригороде Вашингтона базы американских военно-воздушных сил Эндрюс, причем сервис Flightradar не отображает номер или принадлежность лайнера. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
США
самолеты
генералы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
