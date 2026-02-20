Водитель маршрутки ударил подростка из-за сбоя платежа

Водитель маршрутки ударил подростка в Новосибирске, сообщает KP.RU. Конфликт вспыхнул из-за сбоя платежа. Как выяснилось после инцидента, оплата все же прошла.

Водитель начал выталкивать мальчика из маршрутки, тот вцепился за стенку возле сидений. Мужчина не смог его вытолкнуть и ударил по лицу, — сообщил инсайдер.

Транспортная компания сообщила, что если факт применения физического насилия водителем против несовершеннолетнего подтвердится, сотрудник получит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. Полиция также проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 16-летнего подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз по пути в колледж. Юноша ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, однако во время поездки уснул и проехал свою остановку. Проводник не разбудил подростка и высадил его на следующей станции. С матерью несовершеннолетнего сотрудник не связался, связаться с ней подростку пришлось уже после высадки. Следственные органы возбудили уголовное дело