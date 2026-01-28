Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:11

Подростка высадили из поезда в сильный мороз в Забайкалье

Проводник высадил 16-летнего пассажира в 40-градусный мороз в Забайкалье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Забайкальском крае 16-летнего подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз по пути в колледж, сообщает Telegram-канал «112». После пропущенной остановки школьник оказался на станции, откуда до учебного заведения ему предстояло добираться более 150 километров.

Юноша ехал на учебу со станции Могоча до станции Шилка, однако во время поездки уснул и проехал свою остановку. Проводник не разбудил подростка и высадил его на следующей станции. С матерью несовершеннолетнего сотрудник не связался, связаться с ней подростку пришлось самостоятельно уже после высадки.

Ребенок был напуган, не знал, куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком. До сих пор не понимаю, как можно так безответственно относиться к своей работе и пассажирам! — рассказала мать подростка.

Мать мальчика обратилась в краевую транспортную прокуратуру. По факту произошедшего проводится проверка.

дети
подростки
морозы
поезда
Забайкальский край
