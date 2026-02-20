Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

Мать убитого в Петербурге девятилетнего мальчика попала под следствие

Мать убитого в Санкт-Петербурге мальчика Паши стала фигуранткой дела

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Мать убитого в Санкт-Петербурге в конце января мальчика Паши 19 февраля стала фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением, передает 78.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Максимальная санкция по статье 156 УК РФ грозит лишением свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, 33-летняя петербурженка умышленно или ненадлежаще исполняла родительские обязанности, в связи с чем у Паши развились признаки девиантного поведения. Они привели к преступлению против половой неприкосновенности школьника и его убийству.

Девятилетний Паша исчез 30 января. Подозреваемого в похищении задержали 2 февраля. Им оказался 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Мужчина сразу же признался в убийстве ребенка. В компьютере подозреваемого обнаружили около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим. Труп мальчика нашли в озере в Ленобласти. Мужчина топил живого ребенка.

Также пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что ребенок, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, погиб 30 января от удара похитившего его мужчины кулаком в голову. По данным ведомства, мальчик скончался на месте от полученных повреждений.

