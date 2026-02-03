Задержанный по делу об убийстве мальчика Паши попал на видео

Задержанный по делу об убийстве мальчика Паши попал на видео Задержанный после убийства мальчика в Петербурге дал показания на месте

Мужчина, которого задержали в рамках уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, дал показания на месте преступления, соответствующее видео опубликовали на канале Следственного комитета РФ. На кадрах огромный мужчина в красной куртке показывает, где стояла его машина, в которую сел ребенок.

Следователями и следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России с задержанным проведена проверка показаний на месте, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что ребенок, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, погиб 30 января от удара похитившего его мужчины кулаком в голову. По данным ведомства, мальчик скончался на месте от полученных повреждений.

Также сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика Паши было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Как передает источник, близкий к ситуации, его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.