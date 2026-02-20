Королевская семья Британии: новости, экс-принца допросили по делу Эпштейна

Задержанного в рамках расследования дела против покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна бывшего принца Эндрю отпустили из полиции спустя 12 часов, передает Sky News. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 20 февраля?

Что известно о задержании Эндрю

Полиция подтвердила, что экс-принца отпустили, он находится под следствием. Ранее правоохранительные органы заявили об обысках по адресам в Беркшире и Норфолке. Британский король Карл III выразил готовность содействовать расследованию. Дополнительную информацию полиции по делу о связях брата короля с Эпштейном передал и бывший премьер Гордон Браун. По его словам, он направил правоохранителям пятистраничный меморандум.

«Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья», — говорится в сообщении Sky News.

О задержании Эндрю 19 февраля сообщили BBC и The Telegraph, они же уточняли, что это связано с делом Эпштейна. В тот же день появилась информация, что экс-принца подозревают в разглашении государственных тайн и что ближайшему родственнику короля может грозить пожизненное заключение. Полиция не упоминала личность задержанного, сообщая, что ему около 60 лет. Эндрю Маунтбеттен-Виндзору (его полное имя) 66 лет.

Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я с глубочайшим беспокойством узнал новость о задержании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Далее следует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос расследуется положенным образом и соответствующими органами», — говорится в заявлении Карла III, распространенном Букингемским дворцом.

Задержание последовало после жалобы, поступившей в полицию долины Темзы. В ней утверждалось, что Эндрю передавал Эпштейну конфиденциальную информацию. Из опубликованных Минюстом США писем финансиста стало известно, что бывший принц отправлял ему официальные отчеты о своих визитах в другие страны в качестве торгового представителя Великобритании.

Так, в 2010 и 2011 годах Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще не лишившийся титулов, отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг. Кроме того, он предоставил Эпштейну конфиденциальные отчеты об этих визитах всего через пять минут после их получения от своего помощника.

Лишили ли Эндрю права на британский престол

Несмотря на происходящее, брат короля остается восьмым в линии наследования британского престола, пишут СМИ. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

Согласно британскому законодательству, исключить члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.

Для лишения Эндрю прав на престол потребуется согласие всех государств Содружества. Первым наследником короны остается принц Уильям.

Принц Уильям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

