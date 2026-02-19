Лишенный титулов брат Карла III остался в очереди на престол Брат Карла III Эндрю остался восьмым в очереди на престол Великобритании

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в линии наследования британского престола, передает РИА Новости со ссылкой на законодательство Великобритании. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

Согласно британскому законодательству, исключить члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.

Для лишения Эндрю прав на престол потребуется согласие всех государств Содружества. Первым наследником короны остается принц Уильям.

Ранее бывший принц Эндрю, герцог Йоркский, был арестован в Великобритании по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. По данным источника, в случае признания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.