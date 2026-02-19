Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 22:12

Лишенный титулов брат Карла III остался в очереди на престол

Брат Карла III Эндрю остался восьмым в очереди на престол Великобритании

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в линии наследования британского престола, передает РИА Новости со ссылкой на законодательство Великобритании. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

Согласно британскому законодательству, исключить члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.

Для лишения Эндрю прав на престол потребуется согласие всех государств Содружества. Первым наследником короны остается принц Уильям.

Ранее бывший принц Эндрю, герцог Йоркский, был арестован в Великобритании по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. По данным источника, в случае признания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.

Великобритания
престол
Принц Эндрю
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы в шоке»: восьмимесячная дочь певицы Светиковой упала с кровати
«Единая Россия» запустила сбор предложений для народной программы
Водителям старше 65 ужесточат медосмотр в 2026 году
Стало известно о ранении Залужного во время звонка Зеленского в 2023 году
Потерпевшие попросили не лишать гражданства РФ пособников атаки на «Крокус»
Президент Польши подписал закон об украинских беженцах
Родители Тиммы едут в Москву, чтобы наказать Седокову: что их ждет в суде
«Граждане недовольны»: в Чехии устали от украинской речи
«Мерзавцы»: Тарасова высказалась об организаторах ОИ
Сочи и Геленджик «закрыли» небо для самолетов
Лишенный титулов брат Карла III остался в очереди на престол
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон никому не нравится
С неба в бой сквозь метель и деревья: как прошли учения спецназа Росгвардии
Закупки российского электричества Грузией достигли рекорда с весны 2022
В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко по телефону
США купят люкс-лайнер для депортаций с телевизорами и кухней
Катар назвал условия выделения $1 млрд для Совета мира Трампа
Захарова обвинила организаторов Паралимпиады в издевательствах
Американцы не пустили белорусов на заседание Совета мира
Выход на сцену, билеты за 93 тысячи, болезнь легких: как живет Ефремов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.