Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 20 февраля 2026 года, как развивается наступление, как ВКС выжигают целые бригады, что происходит у Купянска и Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 20 февраля

Российские штурмовики наступают в населенных пунктах и лесопосадках возле Волчанска, продвигаются на Хатненском участке, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Интенсивно работают авиация и расчеты БПЛА «Герань»; украинская сторона сосредотачивает основные силы на ракетных атаках энергетической инфраструктуры Белгородской области, добавил источник.

«В лесном массиве возле Старицы „Воины Севера“ продвинулись на трех участках на 300 метров. Авиация ВКС продолжала наносить удары по позициям 72-й мехбригады», — говорится в публикации.

Юго-западнее Симоновки существенных изменений не произошло, пишет канал; российская авиация наносила удары по скоплениям живой силы 120-й бригады теробороны и 127-й тяжелой мехбригады.

В Волчанских Хуторах, как утверждает источник, после работы ТОС-1А «Солнцепек» штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в восточном направлении более чем на 300 метров и заняли 10 домовладений.

На Хатненском участке авиация ВКС РФ уничтожила пункты дислокации 1-й бригады теробороны в районе Анискино, сообщил «Северный ветер». По информации канала, штурмовые группы зачистили две лесопосадки и продвинулись на 200 метров.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — говорится в публикации.

За сутки потери ВСУ в Харьковской области составили свыше 70 человек, утверждает «Северный ветер». Пятеро военнослужащих взяты в плен. Также уничтожены миномет, внедорожники и грузовики, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», склады материальных средств.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что на Купянском направлении продолжаются бои без изменений линии боевого соприкосновения. На Волчанском направлении, по информации источника, российские подразделения продвигаются в районе Старицы, расширяют зону контроля у Симоновки и занимают новые позиции в Волчанских Хуторах.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в Купянске продолжаются бои, при этом украинская сторона заметно снизила активность. По его словам, штурмовые действия ВСУ перешли в формат позиционных боев. На северном фланге, как утверждает политик, российские подразделения продавливают оборону в районе Хатнего и имеют тактические успехи.

«На Харьковском участке ВС РФ расширили зону контроля у Симоновки, выбив врага из крупного опорника, и продвинулись на 500 м. В Графском — позиционные бои. В районе Волчанских Хуторов наши бойцы вытесняют противника с позиций и продвигаются в селе», — написал Царев.

«ВКС выжигают целые бригады под Харьковом», «Небесная кара», «Украинские войска ослабевают у Купянска», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

