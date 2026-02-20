Почему не работает Telegram сегодня, 20 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 20 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать полной блокировки или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 20 февраля

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», в пятницу, 20 февраля, пользователи Telegram не могут нормально отправлять текстовые и голосовые сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов.

Проблемы встречаются на любых устройствах: Android-смартфонах и iPhone, персональных компьютерах на Windows, MacOS и Linux. Веб-версия и отдельные приложения Telegram демонстрируют одинаковые симптомы.

За сутки на Telegram поступило 111 жалоб, ранее этот показатель составил 444. О проблемах пишут из Москвы — 37%, Санкт-Петербурга — 12%, Челябинской области — 9%, Томской области — 6%, Оренбургской области — 4%, Тюмени, Башкортостана, Пермского края, Смоленской, Тульской, Нижегородской, Вологодской областей — по 3%, Новосибирской, Московской, Псковской, Ульяновской областей, Краснодарского, Алтайского, Красноярского края, Чувашии — по 1%.

На Downdetector.su суточное число жалоб на Telegram — 571. По статистике, наиболее сильно выделяются Республика Тыва, Мурманская, Кировская, Тверская, Омская области. Больше всего обращений касаются сбоя мобильного приложения (54%), на втором месте — оповещения (25%), также пользователи пишут об общем сбое (10%) и сбое сайта (9%).

Почему не работает Telegram сегодня, 20 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор замедляет Telegram на основе требований федерального законодательства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространения наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — сказал Шадаев.

Министр подчеркнул, что было решено временно не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Шадаев выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН. На этом фоне регулятор заявил, что ему нечего добавить к уже озвученным заявлениям в контексте Telegram.

Ждать ли полной блокировки Telegram в России

СМИ и Telegram-каналы ранее сообщили, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По информации источников, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Официальные источники эти сведения не комментировали.

Возможна ли разблокировка Telegram, сроки

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов заявил, что руководству Telegram следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

В этом случае, по словам парламентария, есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.

«Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.

