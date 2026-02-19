Почему не работает Telegram сегодня, 19 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 19 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 19 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 19 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 36% сообщений о сбоях в работе Telegram 19 февраля приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 7% — на Челябинскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Алтайский и Красноярский края, Ростовскую и Самарскую области, 3% — на Тюмень, Удмуртию, Башкирию, Приморский край, Свердловскую и Московскую области, 2% — на Пермский край, Томскую, Омскую и Ярославскую области, 1% — на Иркутскую и Оренбургскую области.

Почему не работает Telegram 19 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор замедляет сервисы Telegram на основе требований федерального законодательства.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — отметил он.

При этом было принято решение пока не ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации, сообщил Шадаев. Однако министр выразил надежду, что через какое-то время российские военнослужащие смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН.

Могут ли разблокировать Telegram и когда

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что руководству WhatsApp следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

В этом случае, по словам парламентария, есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля.

«Эти полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты», — отметил он.

Могут ли заблокировать Telegram 1 апреля

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram. По данным источника, приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Однако Андрей Свинцов назвал сообщения канала Baza о блокировке Telegram с 1 апреля хайпом.

«Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений», — сказал парламентарий.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 19 февраля: отмены и задержки рейсов

Циклон «Валли» обрушился на Москву: когда закончится, сколько снега выпадет

Уход от Тутберидзе, возвращение в спорт, гонорар: как живет Камила Валиева