Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:49

Стало известно, что сделала Турция с задержанным итальянским журналистом

Итальянского журналиста Лучиди депортировали из Турции на родину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди сообщил в беседе с ТАСС, что его депортировали в Италию из Турции. Ранее работавшего в Донбассе репортера задержали недалеко от Стамбула.

Я сейчас приехал в Италию после депортации. Здесь в самолете была итальянская полиция. Они сказали, что турецкая полиция провела депортацию незаконно, — отметил Лучиди.

Журналиста задержали в Турции незадолго до его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном предвзятости западных СМИ в освещении украинского кризиса. По информации итальянского МИД, корреспондента задержали в районе столицы республики.

До этого американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в израильском аэропорту Бен-Гурион его задержали и подвергли допросу сотрудники местных спецслужб. Причиной интереса к нему стало его интервью с послом США Майком Хаккаби, содержание которого пытались выяснить израильские чиновники. После переговоров с участием Госдепартамента Штатов Израиль решил впустить Карлсона.

Италия
Турция
журналисты
Донбасс
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог напомнил о смертельной опасности алкоголя
Стало известно о тщательной подготовке полиции к задержанию брата Карла III
Полицейские из Саянска нашли замерзающую в лесу женщину
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.