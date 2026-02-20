Стало известно, что сделала Турция с задержанным итальянским журналистом Итальянского журналиста Лучиди депортировали из Турции на родину

Итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди сообщил в беседе с ТАСС, что его депортировали в Италию из Турции. Ранее работавшего в Донбассе репортера задержали недалеко от Стамбула.

Я сейчас приехал в Италию после депортации. Здесь в самолете была итальянская полиция. Они сказали, что турецкая полиция провела депортацию незаконно, — отметил Лучиди.

Журналиста задержали в Турции незадолго до его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном предвзятости западных СМИ в освещении украинского кризиса. По информации итальянского МИД, корреспондента задержали в районе столицы республики.

До этого американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в израильском аэропорту Бен-Гурион его задержали и подвергли допросу сотрудники местных спецслужб. Причиной интереса к нему стало его интервью с послом США Майком Хаккаби, содержание которого пытались выяснить израильские чиновники. После переговоров с участием Госдепартамента Штатов Израиль решил впустить Карлсона.