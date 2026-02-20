Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле Итальянского журналиста Лучиди задержали в Турции перед заседанием СБ ООН

Итальянского журналиста Андреа Лучиди, освещавшего события в Донбассе, задержали в Турции незадолго до его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном предвзятости западных СМИ в освещении украинского кризиса, сообщает РИА Новости. По информации итальянского МИД, корреспондента задержали в районе Стамбула.

Неформальная встреча Совбеза, инициированная российской стороной, должна состояться в Нью-Йорке в пятницу, 20 февраля, в 18:00 по московскому времени. Ключевая тема заседания — влияние информационного освещения на динамику и восприятие украинского кризиса.

