20 февраля 2026 в 10:21

Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле

Итальянского журналиста Лучиди задержали в Турции перед заседанием СБ ООН

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Итальянского журналиста Андреа Лучиди, освещавшего события в Донбассе, задержали в Турции незадолго до его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном предвзятости западных СМИ в освещении украинского кризиса, сообщает РИА Новости. По информации итальянского МИД, корреспондента задержали в районе Стамбула.

Неформальная встреча Совбеза, инициированная российской стороной, должна состояться в Нью-Йорке в пятницу, 20 февраля, в 18:00 по московскому времени. Ключевая тема заседания — влияние информационного освещения на динамику и восприятие украинского кризиса.

Ранее в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили о задержании местного жителя, подозреваемого в перечислении денег структуре, признанной экстремистской в России. Задержанным оказался журналист Александр Мойсеюк, который, по предварительным данным, осуществил финансовые переводы в пользу запрещенной организации.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в израильском аэропорту Бен-Гурион его задержали и подвергли допросу сотрудники местных спецслужб. Причиной интереса к журналисту стало его интервью с послом США Майком Хаккаби, содержание которого пытались выяснить израильские чиновники.

