20 февраля 2026 в 12:42

В Москве запустили производство электромобилей Umo

Мантуров и Собянин запустили производство электромобилей Umo на заводе «Москвич»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей Umo на заводе «Москвич», сообщили ТАСС в секретариате Мантурова. Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

Производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода «Москвич», — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель Nio объявил об отзыве 246 229 электромобилей из-за сбоев в программном обеспечении. Речь идет о трех моделях, которые выпускались с 2018 по 2023 год. Опасность заключается в том, что водители могут остаться без данных о скорости и предупреждений о неисправностях.

До этого сообщалось, что площадка бывшего завода General Motors в Шушарах, принадлежащая холдингу АГР (AGR Automotive Group), возобновила работу. Там уже начали выпускать кроссоверы Jaecoo J6, J7 и J8. Сотрудники пока работают в одну смену.

