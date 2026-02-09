Китайский автопроизводитель отзовет сотни тысяч машин

Китайский автопроизводитель Nio объявил об отзыве 246 229 электромобилей из-за сбоев в программном обеспечении, сообщает CarNewsChina. Как пишет издание, речь идет о трех моделях, которые выпускались с 2018 по 2023 год.

Отзыв касается моделей ES8, ES6 и EC6, выпущенных в период с 16 марта 2018 года по 16 января 2023 года. Согласно заявлению, программная ошибка при определенных условиях может вызвать кратковременное появление черного экрана как на приборной панели, так и на центральном дисплее, — говорится в публикации.

Опасность заключается в том, что водители могут остаться без данных о скорости и предупреждений о неисправностях. Для устранения проблемы компания Nio предоставит бесплатное обновление программного обеспечения по беспроводной сети. Владельцам, которые не смогут самостоятельно установить улучшенную версию ПО, придется обратиться в сервисные центры.

Ранее появилась информация, что российские электромобили Evolute теряют заряд аккумулятора в морозы, что приводит к их остановке прямо во время движения. Водители жалуются на резкое падение скорости, отсутствие реакции на педаль газа, а также невозможность завести машину после нескольких дней простоя.