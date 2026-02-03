Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает

Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает Бывший завод GM в Петербурге запустил сборку китайских кроссоверов

Площадка бывшего завода General Motors в Шушарах, принадлежащая холдингу АГР (AGR Automotive Group), возобновила работу. Здесь, как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, уже начали выпускать кроссоверы Jaecoo J6, J7 и J8. Сотрудники пока работают в одну смену.

Завод в Шушарах только сейчас заработал. Сейчас собирают модели Jaecoo J6, J7, J8, — сказал он.

Агентство напомнило, что в конце 2025 года завод начал подбор сотрудников, включая механиков, операторов сборки, техников и переводчиков с китайского. Зарплаты в объявлениях варьировались от 95 до 170 тыс. рублей. Помимо автозавода в Шушарах, холдинг АГР владеет автозаводами в Калуге.

В конце января в компании АГР сообщили, что автомобильный завод в Калуге, ранее принадлежавший концерну Volkswagen, возобновил работу после пожара. Возгорание, произошедшее 28 января, не повлекло за собой серьезных последствий для ключевых производственных процессов.

Тем временем южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran.