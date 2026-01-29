Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:54

Владельцы калужского автозавода рассказали о ситуации после пожара

Компания «АГР» заявила о возобновлении работы на автозаводе в Калуге

Фото: МЧС России
Автомобильный завод в Калуге, ранее принадлежавший концерну Volkswagen, возобновил работу после пожара, заявили журналистам в компании «АГР». Там отметили, что возгорание, произошедшее 28 января, не повлекло за собой серьезных последствий для ключевых производственных процессов, передает ТАСС.

Ситуация на заводе в Калуге стабилизирована, производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме, — сказали в компании-владельце.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате масштабного пожара на территории калужского автозавода пострадали три сотрудника предприятия. Как писали авторы, по предварительной информации, работники получили отравление продуктами горения. Авторы утверждают, что двое из них отказались от предложенной госпитализации.

До этого в Сети появилось видео крупного пожара на предприятии. На кадрах видно, как одно из зданий протяженного комплекса охвачено пожаром. Отмечалось, что площадь пожара достигла 4000 квадратных метров.

Россия
Калуга
заводы
пожары
