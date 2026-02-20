Названа предполагаемая причина пролета самолета США над Россией

Неизвестный самолет ВВС США, пролетевший над территорией России, мог доставлять груз в Казахстан, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, переданным «Газетой.Ru», у этих стран сейчас развивается активное военное сотрудничество. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Я сомневаюсь, что это был разведывательный самолет. Я думаю, что это какая-то доставка была грузов непосредственно в Казахстан из США. Сейчас [у США]. сотрудничество достаточно активно идет с казахстанской армией и вообще с Казахстаном. Что-то срочное могли, конечно, перебросить. Здесь мы пошли навстречу, — подчеркнул аналитик.

Ранее сегодня, 20 февраля, сообщалось о нарушении воздушного пространства России неопознанным американским самолетом, появившимся в районе Мурманской области. Согласно данным ресурса Flightradar, авиалайнер поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона. Однако регистрационный номер самолета и информация о его принадлежности осталась неизвестной.

Позже генерал Сергей Липовой высказал предположение, что нарушение воздушной границы России могло быть совершено разведывательным самолетом США. Цель такого нарушения, согласно мнению эксперта, заключалась в проверке готовности российских сил ПВО реагировать на подобные инциденты.