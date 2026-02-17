Инвестор объяснила, почему золото никогда не обесценится Инвестор Берман: золото обеспечено собственным весом и никогда не обесценится

Золото обеспечено собственным весом и редкостью металла, поэтому оно никогда не обесценится, заявила управляющий директор Департамента инвестиционно-страховых продуктов «Газпромбанка» Татьяна Берман в рамках пресс-завтрака «Портфельный подход или поиск фаворитов 2026: когда финансовые яйца в разных корзинах» в Ассоциации российских банков. По ее словам, золото важно покупать в нужный момент, чтобы не оттянуть момент получения прибыли, передает корреспондент NEWS.ru.

Безусловно, золото не может обесцениться просто потому, что оно обеспечено своим весом. И это ценность, которую оно несет долгие тысячелетия. Но тот же вход не в нужный момент, скажем так, оттягивает момент получения прибыли. Более того, никто не мог прогнозировать тех пиков, с которых золото началось, но кто-то на этом просто прекрасно заработал. У меня это 60% клиентов. Но более чем 35% это золото купили, а курс упал, — поделилась Берман.

Она подчеркнула, что главная особенность золота как инвестиции — это длительные сроки. Его покупают не на месяц или два, а долгие годы, десятки лет. Инвестор рассказала, что сама покупает золото, но продавать его собирается не раньше, чем через 15 лет.

Берман также отметила, что текущая геополитическая ситуация способствует росту цен на золото. Она обратила внимание, что почти половина инвестиций в него сейчас делаются национальными центральными банками.

Если вдруг все страны на планете Земля неожиданно помирятся, тогда у нас стоимость золота будет снижаться, — пошутила эксперт.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%, оставив далеко позади инфляцию. При этом вложения в недвижимость за тот же период лишь удержались на уровне официальной инфляции, показав рост в 62,9%. А вот рублевые вклады, принесли доходность в 115%, что значительно выше роста цен.