Стала известна судьба судьи, арестовавшего Галицкую

Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила прошение об отставке судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, который ранее избрал меру пресечения в виде ареста Алие Галицкой, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения полномочий послужило личное заявление самого судьи.

ККС Московской области прекратила полномочия судьи, принявшего решение об аресте Галицкой А. Ж. На заседании квалификационной коллегии судей Московской области было рассмотрено заявление судьи Истринского городского суда Григорьева Ф. Г. об уходе в отставку, — говорится в сообщении.

Ранее апелляционная инстанция отменила решение Истринского суда об аресте Галицкой, признав его необоснованным, и вынесла частное постановление в адрес судьи, избравшего меру пресечения. В ходе разбирательства были изучены материалы дела, заслушаны адвокаты подозреваемой и прокурор, после чего производство по ходатайству следователя о заключении под стражу прекратили.

Кроме того, адвокат Дмитрий Емельянов сообщил, что бывшая супруга экс-члена совета директоров Альфа-Банка была похоронена в Оренбургской области. Защитник отметил, что именно в этом регионе женщина появилась на свет и провела свои детские и юношеские годы.