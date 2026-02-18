Стало известно, где упокоилась покончившая с собой экс-жена Галицкого Экс-жену миллиардера Галицкого похоронили в Оренбургской области

Бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алию похоронили в Оренбургской области, заявил в беседе с РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов. По его словам, в этом регионе она родилась, провела детство и юность.

Галицкая Алия была похоронена 13 февраля в Оренбургской области, на родной земле, где она родилась, провела детство и юность, где живут ее родители, — подчеркнул защитник.

Ранее сообщалось, что Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга. После смерти женщины в ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу. В итоге следователь дал разрешение на захоронение.

Как отметила адвокат Анна Бутырина, Галицкая никогда не была законной супругой бывшего члена совета директоров Альфа-Банка. По словам юриста, погибшая сама приняла решение взять такую же фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой Рубен Маркарьян уточнил, что брак его экс-доверительницы с миллиардером был заключен в Лас-Вегасе в 2010 году. В конце 2024 года суд штата Калифорния принял решение о расторжении брака.