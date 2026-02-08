Адвокат раскрыла правду об отношениях ее доверителя с погибшей Галицкой Адвокат Бутырина: Галицкая не была женой экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого

Погибшая в подмосковном изоляторе временного содержания Алия Галицкая никогда не была законной супругой бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, сообщила ТАСС адвокат Анна Бутырина. По ее словам, погибшая сама приняла решение взять такую же фамилию.

В ходе расследования уголовных дел следствие выяснило, что покойная никогда не была супругой Александра Владимировича Галицкого, фамилию поменяла по своей инициативе, — рассказала адвокат.

При этом бывший адвокат Галицкой Рубен Маркарьян сообщил, что брак его экс-доверительницы с Галицким был заключен в Лас-Вегасе в 2010 году. По его словам, в этом союзе родились двое детей, а в конце 2024 года суд штата Калифорния принял решение о расторжении брака. Однако Бутырина признала, что между экс-возлюбленными был имущественный спор. Последнее заседание должно было пройти 10 февраля.

Ранее стало известно, что Галицкую задержали 4 февраля. Истринский суд отправил ее под арест до 3 апреля. Следствие вменяло ей вымогательство и клевету. По версии обвинения, Галицкая требовала у бизнесмена $150 млн (более 11 млрд рублей), угрожая обнародовать компромат.