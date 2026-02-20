Зимняя Олимпиада — 2026
«Я не карлик-нос»: Симоньян сделала неожиданное признание о своей обуви

Симоньян призналась, что покупает обувь на AliExpress

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что покупает обувь на маркетплейсе AliExpress. По ее словам, благодаря платформе она — «не такой карлик-нос».

Обувь и правда чумовая. С AliExpress. Мои любимые всепогодные платформы, — отметила журналистка.

Симоньян так прокомментировала фотографию, на которой она в «хибаре, где выросла». Речь идет о доме в Краснодаре. На снимке она позирует в ботинках на высокой платформе.

Ранее главред RT рассказала, что поправилась на пять килограммов, отвечая на критику пользователей ее внешности на фоне лечения онкологического заболевания. Она подчеркнула, что пока не может избавиться от лишнего веса.

Симоньян также показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши». Кроме того, журналистка отметила, что врачи диагностировали у нее «ураганное» течение болезни, спровоцированное стрессом.

