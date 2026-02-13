Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:01

Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы «остатки былой роскоши», — написала Симоньян.

Многие комментаторы подбодрили журналистку. Они пожелали ей крепкого здоровья, заявив, что ресницы вырастут «пуще прежних». Некоторые отметили, что у Симоньян «фантастический» цвет глаз. Также подписчики подчеркнули, что самоирония — лучший способ пережить трудности.

Ранее Симоньян объявила об учреждении личной премии имени своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она будет вручаться людям, совершившим героические или достойные поступки. Первыми лауреатами журналистка назвала воспитательниц из Оренбургской области, защитивших детей от вооруженного ножом злоумышленника.

До этого главред RT опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

Маргарита Симоньян
рак
журналистки
химиотерапия
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили создать трибунал по преступлениям ВСУ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.