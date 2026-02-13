Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы «остатки былой роскоши», — написала Симоньян.

Многие комментаторы подбодрили журналистку. Они пожелали ей крепкого здоровья, заявив, что ресницы вырастут «пуще прежних». Некоторые отметили, что у Симоньян «фантастический» цвет глаз. Также подписчики подчеркнули, что самоирония — лучший способ пережить трудности.

Ранее Симоньян объявила об учреждении личной премии имени своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она будет вручаться людям, совершившим героические или достойные поступки. Первыми лауреатами журналистка назвала воспитательниц из Оренбургской области, защитивших детей от вооруженного ножом злоумышленника.

До этого главред RT опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.