Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%

При этом у нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Знаю, что эти вопросы, вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами — один из ключевых в вашей повестке, — указал глава государства.

Ранее стало известно, что президент России для обсуждения некоего вопроса планирует личную встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Глава государства поинтересовался у руководителя регулятора, когда та планирует вернуться в столицу. Этот момент обсуждался на совещании с членами правительства. Набиуллина находилась с рабочим визитом в Екатеринбурге. Там она приняла участие в форуме «Кибербезопасность в финансах».

До этого Путин указал на необходимость сопровождать строительство объектов здравоохранения созданием всей требуемой инфраструктуры. По его словам, важно обеспечить доступность медучреждений, чтобы к ним можно было свободно подъехать и подойти.