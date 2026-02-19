Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:05

Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дефицит кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах страны составляет около 15%, заявил президент Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей. Глава государства подчеркнув, что этот вопрос стал одним из ключевых в повестке профессионального сообщества.

При этом у нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Знаю, что эти вопросы, вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами — один из ключевых в вашей повестке, — указал глава государства.

Ранее стало известно, что президент России для обсуждения некоего вопроса планирует личную встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Глава государства поинтересовался у руководителя регулятора, когда та планирует вернуться в столицу. Этот момент обсуждался на совещании с членами правительства. Набиуллина находилась с рабочим визитом в Екатеринбурге. Там она приняла участие в форуме «Кибербезопасность в финансах».

До этого Путин указал на необходимость сопровождать строительство объектов здравоохранения созданием всей требуемой инфраструктуры. По его словам, важно обеспечить доступность медучреждений, чтобы к ним можно было свободно подъехать и подойти.

