Путин призвал строить больницы в шаговой доступности

Строительство объектов здравоохранения должно сопровождаться созданием необходимой инфраструктуры, заявил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин и призвал синхронизировать эту работу. По его словам, нужно, чтобы до больницы «доехать можно было, дойти».

Мало построить учреждение здравоохранения. Нужно, чтобы доехать до него можно было, дойти. Это само по себе — очередная вещь. Но нужно это синхронизировать, безусловно, с регионами, — сказал Путин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением увеличить продолжительность приема пациентов в государственных медицинских учреждениях до 30 минут, аргументируя это тем, что чрезмерная загруженность врачей вынуждает россиян искать помощь в частных клиниках. Политик также обозначил необходимость двукратного увеличения зарплат медицинским работникам первой линии.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил мнение, что работа поликлиник в России должна быть улучшена. По его словам, необходимо сделать так, чтобы людям незачем было обращаться в частные клиники. Они должны иметь возможность решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения. Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужен новый национальный проект. Кроме того, по его словам, для воплощения этой идеи в жизнь потребуется большое количество денег.