Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения

Работа поликлиник в России должна быть улучшена, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, необходимо сделать так, чтобы людям незачем было обращаться в частные клиники. Они должны иметь возможность решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения, уточнил парламентарий.

Есть вопрос по поликлиникам. Нужно довести их до такого уровня, чтобы человеку не нужно было обращаться в частные клиники. Чтобы он мог решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения, — заявил Леонов.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужен новый национальный проект. Кроме того, по его словам, для воплощения этой идеи в жизнь потребуется большое количество денег.