Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:00

Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения

Депутат Леонов: нужно улучшать качество получения медуслуг в поликлиниках

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работа поликлиник в России должна быть улучшена, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, необходимо сделать так, чтобы людям незачем было обращаться в частные клиники. Они должны иметь возможность решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения, уточнил парламентарий.

Есть вопрос по поликлиникам. Нужно довести их до такого уровня, чтобы человеку не нужно было обращаться в частные клиники. Чтобы он мог решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения, — заявил Леонов.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужен новый национальный проект. Кроме того, по его словам, для воплощения этой идеи в жизнь потребуется большое количество денег.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев назвал частое и бесконтрольное применение антибиотиков одной из главных проблем мировой медицины. По его словам, это снижает эффективность препаратов, а также приводит к появлению таких патогенных бактерий, которые имеют стопроцентную устойчивость ко всем существующим антибактериальным препаратам, пояснил он.

поликлиники
врачи
услуги
Госдума
Сергей Леонов
проблемы
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.