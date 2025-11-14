Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названа одна из главных проблем мировой медицины

Врач Прокофьев: бесконтрольное применение антибиотиков снижает эффект от них

Частое и бесконтрольное применение антибиотиков снижает их эффективность, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Вследствие этого появляются такие патогенные бактерии, которые имеют стопроцентную устойчивость ко всем существующим антибактериальным препаратам, пояснил он.

Антибиотикорезистентность — это проблема, которая возникла не вчера, а существует уже на протяжении многих десятилетий. Мировое медицинское сообщество говорит о том, что большое количество применения антибактериальных препаратов, их бесконтрольное и частое использование приводит к устойчивости бактерий. Бактерии — достаточно умные существа, и к каждому антибиотику они могут приспосабливаться. Чем сложнее сам патогенез и род бактерий, тем больше у них приспособительный механизм, — объяснил Прокофьев.

Врач отметил, что на разработку и тестирование нового препарат уходит до 30 лет. В ближайшие годы придется лечить пациентов комбинацией различных средств, добавил он.

Для того чтобы произвести новый антибиотик, необходимо минимум 25–30 лет. За один день это сделать невозможно. Поэтому, к сожалению, мы не увидим в ближайшем времени новых антибиотиков и придется лечить пациентов именно с комбинацией различных антибиотиков разного класса. Конечно, патогенность бактерий здесь будет возрастать. Поэтому чем больше человек использует антибиотики, тем выше их устойчивость, — резюмировал Прокофьев.

Ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировали случаи газовой гангрены — смертельной инфекции, которая без своевременного лечения приводит к летальному исходу. Врачи связывают это с затяжными боями и проблемами с быстрой эвакуацией раненых с поля боя.

медицина
врачи
антибиотики
лекарства
