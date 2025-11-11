Украинскую армию косит смертельная зараза с летальностью в 100% The Telegraph: в ВСУ произошла вспышка газовой гангрены с летальностью в 100%

В Вооруженных силах Украины произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Медики в разговоре с изданием связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.

Украинские медики сообщают о вспышке газовой гангрены, которая когда-то активно распространялась в траншеях Первой мировой войны. Долгое время считалось, что заболевание почти искоренено в Европе. Однако бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань смертоносными темпами, возродилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны, — сказано в материале.

По информации издания, возбудитель заболевания — бактерии Clostridium — развиваются в ранах при отсутствии доступа кислорода. Симптомами инфекции являются быстрое разрушение мышц, сильные боли, отеки и образование газовых пузырей под кожей.

Как пояснила микробиолог Королевского колледжа Лондона Линдси Эдвардс, эффективное лечение требует немедленного хирургического вмешательства и применения мощных антибиотиков, что часто невозможно обеспечить в условиях полевых госпиталей. Эксперты проводят параллели с эпидемиями времен Первой мировой войны, когда массовые ранения в антисанитарных условиях приводили к аналогичным вспышкам заболевания.

Это чрезвычайно опасная инфекция: без лечения уровень смертности близок к 100%, — подчеркнула микробиолог.

