11 ноября 2025 в 16:06

Украинскую армию косит смертельная зараза с летальностью в 100%

The Telegraph: в ВСУ произошла вспышка газовой гангрены с летальностью в 100%

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

В Вооруженных силах Украины произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Медики в разговоре с изданием связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.

Украинские медики сообщают о вспышке газовой гангрены, которая когда-то активно распространялась в траншеях Первой мировой войны. Долгое время считалось, что заболевание почти искоренено в Европе. Однако бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань смертоносными темпами, возродилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны, — сказано в материале.

По информации издания, возбудитель заболевания — бактерии Clostridium — развиваются в ранах при отсутствии доступа кислорода. Симптомами инфекции являются быстрое разрушение мышц, сильные боли, отеки и образование газовых пузырей под кожей.

Как пояснила микробиолог Королевского колледжа Лондона Линдси Эдвардс, эффективное лечение требует немедленного хирургического вмешательства и применения мощных антибиотиков, что часто невозможно обеспечить в условиях полевых госпиталей. Эксперты проводят параллели с эпидемиями времен Первой мировой войны, когда массовые ранения в антисанитарных условиях приводили к аналогичным вспышкам заболевания.

Это чрезвычайно опасная инфекция: без лечения уровень смертности близок к 100%, — подчеркнула микробиолог.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, близкого к ситуации, предоставленная Североатлантическим альянсом радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Украина
заболевания
вспышки
гангрена
