24 декабря 2025 в 15:54

Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую

Терапевт Лапа призвала проверять яйца на наличие трещин перед приготовлением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед приготовлением яиц вкрутую крайне важно проверить каждое из них на наличие трещин, заявила «Ридусу» терапевт Людмила Лапа. Врач призвала тщательно промыть их перед тем, как закинуть в кастрюлю. Эти меры защитят от заражения сальмонеллезом.

Самое главное — внимательно посмотреть, чтобы на яйцах не было трещин. Сальмонелла живет не только снаружи, но и внутри яйца, — предупредила Лапа.

В случае, если в продукте есть даже небольшая трещина, его следует выбросить. Заражение сальмонеллезом — это очень серьезно, подытожила специалист.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что традиционные новогодние блюда можно приготовить в облегченном варианте, чтобы избежать тяжести в животе во время застолья. Она предложила пересмотреть привычные рецепты.

