Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую Терапевт Лапа призвала проверять яйца на наличие трещин перед приготовлением

Перед приготовлением яиц вкрутую крайне важно проверить каждое из них на наличие трещин, заявила «Ридусу» терапевт Людмила Лапа. Врач призвала тщательно промыть их перед тем, как закинуть в кастрюлю. Эти меры защитят от заражения сальмонеллезом.

Самое главное — внимательно посмотреть, чтобы на яйцах не было трещин. Сальмонелла живет не только снаружи, но и внутри яйца, — предупредила Лапа.

В случае, если в продукте есть даже небольшая трещина, его следует выбросить. Заражение сальмонеллезом — это очень серьезно, подытожила специалист.

