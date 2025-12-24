Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 22:42

В Петербурге эскалаторы новых станций метро прошли тесты с пассажирами

В Петербурге эскалаторы «Путиловской» и «Юго-Западной» прошли тесты с людьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новые станции Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена «Путиловская» и «Юго-Западная» успешно прошли динамические испытания эскалаторов, сообщила пресс-служба Метростроя. Там уточнили, что подобная проверка позволит минимизировать риск остановок эскалаторов при эксплуатации, передает ТАСС.

На станциях Красносельско-Калининской линии «Путиловская» и «Юго-Западная» успешно завершились динамические испытания эскалаторов. Это значит, что механизмы прошли тест в режиме реальной пассажирской нагрузки, — указано в публикации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начали археологические работы в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская». Речь идет о первом пусковом комплексе — строительстве вестибюля станции «Лиговский проспект — 2».

До этого стало известно, что на строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Северной столицы прошел этап тестовой обкатки. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».

