Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 19 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в четверг, 19 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Подразделения ГрВ „Восток“ продолжают наступление в направлении Орехова и Запорожья и отражают попытки ВСУ проводить контрнаступательные действия. На западном участке ситуация в целом стабилизирована. На северном — действия противника локализованы в районе н.п. Орестополь, Сосновка, Хорошее. Противник силами подразделений десантно-штурмовых войск пытается прорваться южнее, овладеть опорными пунктами 3-й линии, расположенными севернее Тернового, Березового и Степового. Наши подразделения, артиллерия и расчеты БпЛА уничтожают контратакующие колонны на технике и мелкие группы противника, пресекая попытки продвинуться», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, северо-восточнее Великомихайловки, откуда ВСУ пытаются развивать контрнаступление, штурмовые подразделения ГрВ «Центр» атакуют в направлении Гавриловки и Подгавриловки, выбив украинцев из ряда позиций западнее Ивановки и северо-западнее Искры.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Между Новопавловкой и Ивановкой ВС РФ удалось продвинуться севернее, в направлении Федоровского. Северо-западнее Ивановки ВС РФ продвинулись в направлении Тарасовки, выйдя на подступы к р. Каменка. Идут ожесточенные встречные бои. Обстановка в районе Гавриловка — Великомихайловка сложная и несет угрозу выхода наших войск в тыл группировке ВСУ в районе Великомихайловки. Западнее Великомихайловки противник пытается безуспешно контратаковать со стороны Александровки, Добропасового и н.п. Коломийцы, расположенных на подступах к Покровскому, в направлении наших боевых порядков на рубеже Новоалександровка — Гай — Отрадное — Андреевка, несет серьезные потери в личном составе и технике», — отметил эксперт.

Котенок рассказал, что подразделения ВС РФ продвигаются в направлении н.п. Писанцы, расположенного у места впадения реки Гайчур в Волчью, юго-западнее Покровского, и производят поиск и зачистку групп ВСУ, «забившихся по норам» в районе Орестополь — Алексеевка.

«ВС РФ продолжают удерживать рубеж Братское — Заречное и отражают попытки противника занять западный берег р. Гайчур севернее Терноватого. Наши подразделения в результате ожесточенных встречных боев вернули контроль над Терноватым. В районе Косовцево — южные окраины Доброполья — Прилуки — зачистка просочившихся групп ВСУ. Их обнаружение облегчают дроны снабжения противника. ВС РФ продолжают активные действия в посадках в направлении Рождественского и Воздвижевки. В целом контрнаступательный напор ВСУ заметно снизился, количество контратак уменьшилось, противник потерял около полторы сотни единиц авто- и бронетехники, включая танки. Западнее Гуляйполя — ожесточенные встречные бои, в ходе которых наши штурмовики взяли под контроль опорные пункты 3-го рубежа обороны ВСУ между Цветковым и Криничным, включая последнее, и заняли рубеж посадок у ж/д. ВС РФ ведут активные наступательные действия в направлении Верхней Терсы и Комсомольского (Гуляйпольского), отражая контратаки ВСУ со стороны Горького и со стороны опорных пунктов 2-го рубежа обороны в Запорожской области», — добавил военкор.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления заняли населенный пункт Криничное в Запорожской области.

«Криничное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 20 человек. Расположено в километре к югу от села Цветковое, об освобождении которого Минобороны сообщило 15 февраля. Гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск „Восток“ взяли под контроль важный район обороны противника площадью до трех квадратных километров. Противник потерял более взвода живой силы, две бронемашины, два пункта управления БПЛА, пять гексакоптеров типа „Баба-Яга“. На данном участке подразделения „Востока“ наступают фронтом шириной 7 километров и стоят по линии Цветковое — Криничное — Староукраинка — Зализничное. Ближайшая цель — крупное село Верхняя Терса», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 19 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 19 февраля: подземные школы, злые дети-саперы

Влажный ветер и тепло до +3? Погода в Москве в середине марта: чего ждать