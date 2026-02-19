Командиры грозят смертью, наемники в ловушке: новости СВО к утру 19 февраля

В Псковской области в результате атаки беспилотников начался пожар на Великолукской нефтебазе, группа наемников ВСУ из Колумбии была уничтожена на одном из участков фронта, командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ

Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня. Он отметил, что противник отказался сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой.

Группа была уничтожена на месте. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб, отметили в МО РФ.

В Совбезе РФ заявили о нацистской сущности Украины

Украина за время проведения СВО проявила свою нацистскую сущность, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин. Он отметил, что украинские формирования готовы на любые преступлениями из-за поражений на фронте.

ВСУ совершили более шести тыс. преступлений за год, свыше половины из которых носят террористический характер, добавил Гребенкин. Проигрывая на поле боя, Вооруженные силы Украины регулярно атакуют мирные города и села России, подчеркнул он.

В результате атак погибли не менее 1,6 тысячи россиян, более 500 человек получили ранения. Диверсии совершаются на объектах критической инфраструктуры и в местах массового скопления людей, отметил Гребенкин.

Командир ВСУ пригрозил смертью своим за отход с позиций

Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области. Это следует из радиоперехвата украинских формирований.

На записи также слышно, как офицер убеждает солдат не отступать, а принять бой. Военнослужащие ВСУ объясняли, что российские бойцы обошли позиции с фланга.

Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова

Перебежчика Мирослава Симонова, который мог перейти на сторону Вооруженных сил Украины, в случае возможного возвращения в Россию будут ждать следственные действия, такое мнение высказал Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Предполагается, что Симонов мог передать врагу сведения о центре беспилотных систем «Рубикон».

Он предположил, что ни одна из сторон не отправит Симонова в зону боевых действий. Генерал-майор также не исключил, что на Украине перебежчика могут и вовсе ликвидировать. По его мнению, это обусловлено тем, что Симонову «не доверяет ни одна, ни вторая сторона».

Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области

БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

Позднее он заявил, что в Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА, развернута оперативная группа, сообщил губернатор.

Залужный набросился на Зеленского за провал контрнаступления

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил президента Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.

Залужный пояснил, что изначально задумывался массированный удар «единым кулаком» в Запорожской области с последующим выходом к Азовскому морю. Однако в итоге украинские подразделения рассредоточились по обширной территории, что существенно ослабило их ударную мощь.

