ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом

БПЛА атакуют объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на платформе Max. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении! — написал Ведерников.

Ранее повреждения автомобилей были выявлены на территории Чувашии после атаки БПЛА. Глава республики Олег Николаев уточнил, что никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

До этого выяснилось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Работа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу.