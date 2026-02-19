Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 01:52

ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом

Ведерников: ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Великих Луках

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

БПЛА атакуют объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на платформе Max. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении! — написал Ведерников.

Ранее повреждения автомобилей были выявлены на территории Чувашии после атаки БПЛА. Глава республики Олег Николаев уточнил, что никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

До этого выяснилось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Работа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу.

атаки
ВСУ
БПЛА
Великие Луки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На СВО 5 тыс. наших роботов»: Гагин о железных собаках, БПЛА и «Орешнике»
23 Февраля: памятные и полезные подарки для всех важных мужчин в жизни
Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области
ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом
«Сторожевой пес»: в Европе раскритиковали Каллас за слова о России
В Израиле объявили высшую степень готовности к войне
Путин поручил содействовать переезду ценных иностранцев в Россию
Иран предупредил о ракетных запусках на юге страны
Только не носки! Что подарить мужчине 23 Февраля за 1000 рублей
Отъезд из России, Artik & Asti, слухи о разводе: как живет Анна Асти
«Не хочет мира»: Лавров раскрыл подоплеку слов Зеленского в Мюнхене
Такера Карлсона задержали в аэропорту Израиля
ВСУ атаковали объекты энергетики Белгорода
Двое мирных жителей пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области
Срок ожидания, жизнь после: ответ врача на топ вопросов о пересадке почки
Криминальная столица Европы: беженцы превратили Польшу в «Укрополь»
«Черная вдова», иск от Тиммы, проблемы с алкоголем: как живет Анна Седокова
Кадыров рассказал, как разрешились разногласия с Керимовым
Песков поставил на место США в ядерном вопросе к России и Китаю
Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии цементных заводов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.