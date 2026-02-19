Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 44 тяжелых боевых квадрокоптера, 31 пункт управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 февраля?

ВСУ потеряли от действий группировки «Запад» 44 тяжелых квадрокоптера

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 44 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — сказал он.

Кроме того, выявлены и уничтожены 31 пункт управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, склад боеприпасов ВСУ, четыре миномета и пять наземных робототехнических комплексов ВСУ.

ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ

Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня. Он отметил, что противник отказался сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой.

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — указал он.

Группа была уничтожена на месте. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб, отметили в МО РФ.

Артиллерийский расчет ВС РФ с начала года уничтожил более 60 целей

Артиллерийский расчет орудия Мста-Б с позывным Медуза с начала года поразил более 60 целей ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки с позывным Малый. По его словам, позывной расчета уходит корнями в древнегреческую мифологию, где одноименный персонаж обращал противника в камень.

«В этом году, с 1 января, мы уничтожили больше 60 целей ВСУ. Обратили противника в камень, и противник был уничтожен», — сказал Малый.

Российские войска продвигаются на двух участках фронта

Российские бойцы продвигаются на двух участках фронта у Миньковки ДНР и эффективно бьют по укрепрайонам ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Миньковки наши военнослужащие сосредоточились на уничтожении серьезного укрепрайона, который находится на стратегических высотах юго-западнее от населенного пункта. Также наши военнослужащие действуют со стороны Марково, двигаясь в северном направлении. Таким образом, два сосредоточенных удара позволят более эффективно наносить удары по украинским бойцам и ускорить процесс выбивания вооруженных формирований Украины из данного укрепрайона», — сказал Марочко.

