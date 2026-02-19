Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 06:11

«Запад» разбил 44 тяжелых квадрокоптера ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 февраля

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 44 тяжелых боевых квадрокоптера, 31 пункт управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 февраля?

ВСУ потеряли от действий группировки «Запад» 44 тяжелых квадрокоптера

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 44 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — сказал он.

Кроме того, выявлены и уничтожены 31 пункт управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, склад боеприпасов ВСУ, четыре миномета и пять наземных робототехнических комплексов ВСУ.

ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ

Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня. Он отметил, что противник отказался сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой.

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — указал он.

Группа была уничтожена на месте. При осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые позднее передали в штаб, отметили в МО РФ.

Артиллерийский расчет ВС РФ с начала года уничтожил более 60 целей

Артиллерийский расчет орудия Мста-Б с позывным Медуза с начала года поразил более 60 целей ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки с позывным Малый. По его словам, позывной расчета уходит корнями в древнегреческую мифологию, где одноименный персонаж обращал противника в камень.

«В этом году, с 1 января, мы уничтожили больше 60 целей ВСУ. Обратили противника в камень, и противник был уничтожен», — сказал Малый.

Российские войска продвигаются на двух участках фронта

Российские бойцы продвигаются на двух участках фронта у Миньковки ДНР и эффективно бьют по укрепрайонам ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Миньковки наши военнослужащие сосредоточились на уничтожении серьезного укрепрайона, который находится на стратегических высотах юго-западнее от населенного пункта. Также наши военнослужащие действуют со стороны Марково, двигаясь в северном направлении. Таким образом, два сосредоточенных удара позволят более эффективно наносить удары по украинским бойцам и ускорить процесс выбивания вооруженных формирований Украины из данного укрепрайона», — сказал Марочко.

Читайте также:

Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали

«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману
Юрист ответил, что грозит за оставленные в подъезде пакеты с мусором
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область
Польша решила подать иск о репарациях против России
Россиянам раскрыли, оштрафуют ли их за игру на гитаре или караоке дома
Фигуранты дела Долиной просят отменить приговор
Диетолог рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном
«Запад» разбил 44 тяжелых квадрокоптера ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 февраля
Над Ленобластью сбили четыре дрона
В Samsung отреагировали на невыдачу спортсменам из РФ телефонов на ОИ
Дочь не от мужа, забвение: как жила и ушла кинокрасавица СССР Ларионова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 февраля
В Совбезе раскрыли, для чего Киев использует наркобизнес
ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу наемников ВСУ
Командир ВСУ пригрозил смертью своим за отход с позиций
Врач рассказала, какая еда может ускорить развитие цирроза печени
Посол прокомментировал выпад Макрона о создании аналога «Орешника»
Неадекватный пассажир попытался вломиться в кабину пилотов самолета
Минпросвещения с 1 сентября запустит профильный ЕГЭ в педвузах
Додик заявил о создании многополярного мира через СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.